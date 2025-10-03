Hungria está estável e não corre risco de perder a visão, diz equipe médica

Hungria não deve ficar com sequelas do caso, segundo afirmou o médico. "Não tem como ele perder a visão agora por conta do metanol. No começo, esse era o nosso medo quando ele começou com a queixa de turvação visual. Como tudo foi feito muito rápido, a gente conseguiu reverter isso e ele está sem sintoma nenhum."

O antígeno para o metanol é o etanol. Então se ele tá tomando os dois juntos, ele tá tomando o veneno e o antígeno, e com isso demora mais tempo para começar a apresentar os sintomas da intoxicação. Pode ter sido aqui em Brasília? Pode. Mas isso quem vai decidir é a polícia, com a investigação que já está sendo feita.

Aliás, o profissional de saúde opinou que Hungria deve ter sofrido algum tipo de intoxicação. Entretanto, o resultado do exame para saber se houve substância tóxica por metanol sairá somente na próxima semana.

O Gustavo está estável, não está precisando de aparelhos para respirar, não está precisando de oxigênio. Fez hemodiálise ontem, fez hemodiálise hoje, a gente espera que essas seja a última hemodiálise dele.

Antes da coletiva, Hungria publicou uma foto no hospital para dizer aos fãs que está bem. Ele afirmou que está se recuperando da melhor forma possível.