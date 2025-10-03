Alok é eleito 3º melhor DJ do mundo em ranking de revista britânica

O DJ e produtor Alok, 34, foi eleito o terceiro melhor DJ do mundo pela revista inglesa DJ Mag, uma das mais respeitadas do setor.

O que aconteceu

O artista subiu uma posição em relação ao ano anterior e alcançou a melhor colocação de um latino-americano na história do ranking. Além dele, outro nome nacional aparece entre os mais votados: Vintage Culture, que figura na 11ª posição.

Já os dois primeiros lugares da lista ficaram com os gigantes David Guetta e Martin Garrix, repetindo o domínio europeu no topo. Em comunicado à imprensa, Alok destacou ainda que a conquista não é apenas pessoal, mas coletiva.