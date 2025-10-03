Quem foi enterrado no lugar de Leonardo em 'Vale Tudo'? Resposta é chocante

Em meio à confusão, Odete tomou a direção, atropelou uma pessoa e o veículo capotou. Na versão original, Leonardo morreu. Mas no remake, o rapaz sobreviveu e ficou com graves sequelas neurológicas.

Na ocasião do acidente, Odete jurava que era Leonardo quem estava embaixo do carro capotado. No entanto, quem morreu naquela noite foi Isaías, o marido de Nise (Teca Pereira). No capítulo de ontem (2), a personagem disse que o esposo saiu e não voltou para casa, e ela tinha certeza que ele havia morrido atropelado e, depois, carbonizado.

Foi Nise também quem encontrou Leonardo vivo em seu quintal. Ela explica no vídeo gravado por Ana Clara (Samantha Jones) que o rapaz passou a noite na chuva e depois ela o achou, levou para casa e fez um curativo. A partir daí, ligou para Odete para avisar que o filho dela estava vivo, mas a empresária renegou o herdeiro e começou a pagá-la para cuidar dele.

Além disso, Odete salvou a própria imagem e culpou Heleninha, que estava bêbada na ocasião. A empresária não pensou duas vezes antes de colocar a filha como responsável do acidente, uma vez que ela não se lembraria de nada por efeitos do álcool. Com isso, Heleninha passou a vida em constante culpa pela suposta morte do irmão.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.