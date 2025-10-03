Priscilla exibe tatuagens e abdômen 'trincado' em nova sequência de fotos

Priscilla movimentou as redes sociais ao compartilhar um novo carrossel de fotos no Instagram.

O que aconteceu

A cantora, que costuma dividir momentos do dia a dia com os seguidores, publicou um "dump" de registros aleatórios. A artista acabou chamando atenção pelo físico definido e pelas tatuagens à mostra.

Em um dos cliques, Priscilla surgiu ostentando o abdômen trincado e as costas malhadas. O shape é resultado da rotina intensa de treinos e cuidados com a saúde. "Aleatórias e preciosas", escreveu a artista na legenda da publicação.