'Uma Batalha Após a Outra' é comentário explosivo sobre extremismo político

No filme, Bob (DiCaprio) e Perfidia (Taylor) são guerrilheiros e companheiros de vida e luta. Eles fazem parte da French 75, um grupo de militantes que defende agendas identitárias e luta contra o capitalismo.

Do outro lado, está o Coronel Lockjaw (Penn), chefe de um centro de "acolhimento" de imigrantes ilegais. Lockjaw representa o "outro lado" e é parte de uma sociedade preconceituosa e racista.

Perfidia (Taylor) vai presa, deixando uma filha para Bob (DiCaprio) criar sozinho. Um avanço temporal na história mostra os desafios pessoais de Bob, que tenta se conectar com a filha enquanto volta a ser perseguido por Lockjaw (Penn) em uma trama que, segundo Flávia, é uma sequência de "tiro, porrada e bomba".

No filme, os dois extremos são retratados de forma "problemática e ridícula". "No meio disso há alguém tentando algum equilíbrio, mas todo mundo nesse filme é bem desequilibrado", diz Flávia.

"Uma Batalha Após a Outra" tem muitos paralelos com "O Agente Secreto", segundo Flávia Guerra. "Tem a história pessoal do protagonista, tem essa perseguição e um caldo sociocultural borbulhando", explica.