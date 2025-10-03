Namorado de Odete em Vale Tudo, ator seria novo amor de Heleninha; entenda

Na trama, a família se reúne para reconstruir os acontecimentos do acidente de carro que vitimou Leonardo. Durante a reconstituição, o público vê Odete deixando uma festa acompanhada de Álvaro, personagem de Coelho. Pouco depois, ela flagra os filhos dirigindo em alta velocidade. Irritada com o rumo da noite, dispensa o rapaz e decide assumir o volante do carro.

Antes da reta final, o nome de Miguel Coelho estaria cotado para viver outro personagem do remake. Houve a especulação de que ele interpretaria William, papel que foi de Dennis Carvalho na versão original de "Vale Tudo".

William tinha papel decisivo na versão antiga da novela, mas não surgiu no remake. Na trama de 1988, William era um bilionário infiltrado na TCA para desmascarar Marco Aurélio, mas também se apaixonava por Heleninha (Renata Sorrah).

William (Dennis Carvalho) e Heleninha (Renata Sorrah) em 'Vale Tudo' de 1988 Imagem: Reprodução/Globo

Quem é Miguel Coelho?

Miguel Coelho já tem uma trajetória conhecida na televisão. Natural de Porto Alegre, o ator chamou atenção do público pela primeira vez em 2012, quando participou do concurso Novos Talentos, no Caldeirão do Huck. Na época, ele ainda cursava administração de empresas, mas decidiu apostar na carreira artística após a experiência.