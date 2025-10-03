MP denuncia influencer acusado de desviar R$ 146 milhões com 'golpe do Pix'

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) ofereceu denúncia contra o influenciador Gabriel Spalone e outros dois homens pelos crimes de furto e associação criminosa. O grupo é acusado de desviar R$ 146,5 milhões usando transferências via PIX.

O que aconteceu

MP alega que os três formaram uma associação criminosa estável e planejada para cometer delitos financeiros em larga escala. A promotora Michele Demico Camargo destacou que as investigações demonstraram "a articulação, poder financeiro e a expertise do grupo criminoso".

Investigação identificou Spalone como o operador direto das transações ilícitas, chegando a realizar transferências inclusive durante viagens internacionais. Outro denunciado teria recebido parte significativa dos valores em contas de empresas ligadas a ele. O terceiro acusado, por sua vez, recebeu quantias desviadas tanto em sua conta de pessoa física quanto nas de empresas sob sua titularidade.