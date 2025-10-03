SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Influenciadora, ex de jogadora da seleção, morre aos 27 anos em acidente

De Splash, em São Paulo
Influenciadora Rafaela Del Bianchi morre aos 27 anos
Influenciadora Rafaela Del Bianchi morre aos 27 anos Imagem: Reprodução/Instagram

A influenciadora Rafaela Del Bianchi morreu aos 27 anos, na madrugada de hoje, em um grave acidente de carro.

O que aconteceu

Veículo em que a influencer estava capotou na Rodovia Lix da Cunha, em Campinas, interior de São Paulo. A informação foi confirmada a Splash pela Secretaria de Segurança Pública de SP.

Rafaela não usava o cinto de segurança no momento da colisão e foi arremessada para fora do carro, segundo comunicado do Corpo de Bombeiros. A morte foi confirmada no local.

Uma outra passageira que estava no veículo e usava o cinto de segurança sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Mário Gatti para atendimento.

Rafaela era ex-namorada da jogadora Kerolin, que atua pelo Manchester City e pela Seleção Brasileira de Futebol. Segundo relatos, a jogadora foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local do acidente e precisou ser amparada por amigos e familiares.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.