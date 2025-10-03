Hungria dormiu bem e apresenta melhora, dizem médicos

Após um dia internado em Brasília sob suspeita de ter ingerido bebida adulterada com metanol, o rapper Hungria apresentou evolução em seu quadro clínico.

O que aconteceu

Novo boletim detalha as melhoras. Segundo o médico assistente, Leandro Machado, ele dormiu e se alimentou bem: "Os exames laboratoriais já apresentam melhora, com normalização dos índices metabólicos", diz o comunicado.

Hungria vai passar por uma reavaliação na tarde de hoje. Depois disso, os médicos devem divulgar novas informações sobre o caso.