Gracyanne Barbosa compara corpo antes e depois da Dança dos Famosos

Gracyanne Barbosa, 42, publicou um comparativo de seu corpo antes e depois de participar da Dança dos Famosos.

O que aconteceu

A musa fitness fez isso atendendo ao pedido de vários fãs. "Antes e depois que vocês pediram tanto", escreveu ela, na legenda da publicação no Instagram.

Gracyanne aproveitou para desmentir que teria engordado 20 kg após ser operada do joelho. "Isso realmente seria impossível em três dias. Na verdade, eu tinha emagrecido muito para a Dança, [perdi] 14 kg em cincou ou seis semanas. Então obviamente perdi muita água e massa muscular nesse período. Com a cirurgia, tive muita retenção, por conta do corticoide, soro, edema, alteração metabólica, tudo dentro do esperado."