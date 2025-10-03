Gracyanne Barbosa chora após cirurgia: 'Vou me recuperar 100%'

Gracyanne Barbosa, 42, chorou ao comentar sobre sua lesão no joelho e explicou sua tentativa de se manter positiva em meio ao ocorrido.

O que aconteceu

Uma pessoa citou a positividade da dançarina em uma caixinha de perguntas aberta ontem no Instagram. Segundo ela, a participante da Dança dos Famosos, do Domingão (Globo), estava confiante em sua chegada ao hospital, antes de realizar a cirurgia no joelho.

Às lágrimas, a ex-BBB falou sobre sua tristeza com a lesão e a esperança de melhorar. "Fiquei de fato muito triste, mas tenho certeza de que Deus preparou algo muito maior do que eu mereço. Tenho certeza de que tudo isso tem um propósito. Então, sim, cheguei ao hospital muito animada, tenho certeza de que vou me recuperar 100%, que vou ficar ótima e que não vou chorar de tristeza, não vou reclamar."