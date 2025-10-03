SplashUOL
Furto Famélico? Yoná explica termo após revolta em A Fazenda 2025

Colaboração para Splash, em São Paulo
Yoná se revoltou na noite de ontem na sede de A Fazenda 2025 (Record) e o momento foi exibido na edição de hoje.

O que aconteceu

A advogada se revoltou ao não encontrar um pão que havia separado. "Deixa que tá tudo filmado. Uma pessoa dessa cair na roça tenho é pena. To com raiva. Todo ser humano com fome fica com raiva."

Dudu Camargo concordou com a aliada.

Yoná, então, disparou. "Furto famélico. Sabe o que é furto famélico? Quando pessoa rouba pra comer. Quando a pessoa esta com fome e eu tô com fome."

