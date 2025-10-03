Ex-repórter de afiliada da Globo tem mal súbito e morre aos 44 anos

O jornalista Alan Schneider morreu, nesta quinta-feira (2), aos 44 anos, em virtude de um mal súbito. A informação da morte do ex-Globo foi confirmada pela prefeitura de Bauru, onde atuava como assessor.

O que aconteceu

Alan sofreu um mal súbito na rua Severino Lins, na Vila Aviação, em Bauru. O atendimento médico foi acionado, mas ele não resistiu.

O jornalista trabalhou na TV Tem, afiliada da TV Globo, e G1 por 12 anos. Ele foi produtor de reportagem, repórter investigativo e trabalhou nas praças de Bauru, Marília e São José do Rio Preto, além de integrar o time do g1.