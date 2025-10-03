Estela morre? Até Ernesto se desespera com situação em 'Êta Mundo Melhor!'

Estela (Larissa Manoela) vai desaparecer nesta sexta-feira (3) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo). Veja os detalhes a seguir.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Ernesto (Eriberto Leão) afirma a Estela que Celso (Rainer Cadete) não ouvirá seus pedidos de socorro. A enfermeira luta com Ernesto, mas acaba caindo na água.
O crápula foge com seu barco e Anabela desmaia ao ter um mau pressentimento. Enquanto isso, Celso pede ajuda à polícia para encontrar Estela.
Até Ernesto teme o ocorrido com Estela. A mocinha deve ficar desaparecida por 20 dias na trama das 18h e depois será encontrada por Túlio (Cadu Libonati), um novo personagem que se torna seu pretendente.
Ainda nesta sexta, Dita confronta Candinho sobre sua relação com Zulma, e desabafa com Manoela. Quitéria pressiona Candinho a lembrar do que aconteceu na noite com Zulma. Picolé se encanta com Pureza. Margarida garante a Haydée que descobrirá se Lúcio é mesmo seu pai. Sandra descobre que Quitéria trabalha na mansão de Candinho.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.