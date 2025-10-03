SplashUOL
Estela morre? Até Ernesto se desespera com situação em 'Êta Mundo Melhor!'

Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor
Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor Imagem: Reprodução/Globo

Estela (Larissa Manoela) vai desaparecer nesta sexta-feira (3) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo). Veja os detalhes a seguir.

O que vai acontecer

Ernesto (Eriberto Leão) afirma a Estela que Celso (Rainer Cadete) não ouvirá seus pedidos de socorro. A enfermeira luta com Ernesto, mas acaba caindo na água.

O crápula foge com seu barco e Anabela desmaia ao ter um mau pressentimento. Enquanto isso, Celso pede ajuda à polícia para encontrar Estela.

Até Ernesto teme o ocorrido com Estela. A mocinha deve ficar desaparecida por 20 dias na trama das 18h e depois será encontrada por Túlio (Cadu Libonati), um novo personagem que se torna seu pretendente.

Cadu Libonati será Túlio em 'Êta Mundo Melhor!'
Cadu Libonati será Túlio em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Instagram

Ainda nesta sexta, Dita confronta Candinho sobre sua relação com Zulma, e desabafa com Manoela. Quitéria pressiona Candinho a lembrar do que aconteceu na noite com Zulma. Picolé se encanta com Pureza. Margarida garante a Haydée que descobrirá se Lúcio é mesmo seu pai. Sandra descobre que Quitéria trabalha na mansão de Candinho.

