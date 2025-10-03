História real de Ed Gein que vestia pele humana e fazia objetos com crânios

Antes de Jeffrey Dahmer ou os irmãos Menendez, Ed Gein já havia chocado o mundo e se popularizado como serial killer que roubava corpos e vestia pele humana. "Monstro: A história de Ed Gein", série sobre a vida do assassino, estreia hoje na Netflix.

Qual a história real?

Edward Theodore Gein, natural de Wisconsin, tinha uma mãe rigorosa, pai violento e irmão mais velho, mas perdeu todos. Nascido em 1906, ele era o caçula da família. George Gein, seu pai, morreu de insuficiência cardíaca devido ao abuso de álcool em 1940. O irmão mais velho, Henry, morreu de asfixia apenas quatro anos após a morte do pai. Sua mãe, Augusta Gein, era muito religiosa e acreditava que o diabo agia por toda parte; ela morreu em 1945, após dois derrames.

Ed idolatrava a mãe e sentia que o pai era uma decepção. Augusta mantinha a família isolada e permitia que Ed fosse apenas para a escola, punindo-o se tentasse fazer amizades. Em entrevistas, quando preso, ele revelou que não gostava do pai, que agredia ele e seu irmão mais velho.