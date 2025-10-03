Como galã 'encarnou' um dos serial killers mais perturbadores da história

Empenhado em uma pesquisa meticulosa para o papel, Hunnam achou que material disponível sobre o assassino "fraco". "Li todos os livros já escritos sobre Ed Gein, e poucos me foram realmente úteis, para ser honesto", revela. "Eram todos grotescamente sensacionalistas — escritos de maneira péssima."

Diante do impasse, o ator recorreu a fontes primárias. "Consegui acesso à única gravação conhecida de Ed Gein, realizada dois dias após sua prisão", explica. "Trata-se de uma entrevista de aproximadamente 70 minutos, conduzida enquanto ele estava sob custódia. Desse material, pude extrair elementos essenciais: sua musicalidade vocal, inflexões, escolhas lexicais e o padrão energético que demonstrava."

Meu objetivo era me aproximar o máximo possível da essência de Ed, honrando sua complexidade e conferindo autenticidade à narrativa.

Charlie Hunnam

A complexa dinâmica entre Ed e sua mãe, interpretada por Laurie Metcalf, constitui um eixo fundamental da narrativa. Para desenvolver essa relação crucial, Hunnam quis estabelecer uma conexão com a colega de elenco. "Ao recebermos os roteiros, passamos a conversar frequentemente ao telefone, debruçando-nos sobre o material. Desses diálogos, surgiu naturalmente uma colaboração intensa e profundamente enriquecedora", revela o ator. "Foi uma experiência valiosa — aprendi muito com ela e guardarei grande estima por essa parceria."

Laurie Metcalf como Augusta Gein, mãe de Ed Gein Imagem: Courtesy Of Netflix © 2025

Para o protagonista, a produção tem um objetivo: ser uma investigação sobre o assassino. "Quero que seja verdadeiramente humana, sensível e, mesmo assim, implacável sobre quem Ed Gein era e o que cometeu. Com o foco central em 'quem ele era', e não somente em 'o que ele fez'", encerra.