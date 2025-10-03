SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

Dudu Camargo teoriza eliminação de Renata de A Fazenda: 'Não vetou a Ray'

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazends 2025: Dudu Camargo teoriza eliminação de Renata
A Fazends 2025: Dudu Camargo teoriza eliminação de Renata Imagem: Reprodução/RecordPlus

Após a eliminação de Renata na segunda roça de A Fazenda 2025 (Record), Dudu Camargo conversou com Walério sobre o discurso feito por Adriane Galisteu.

O que aconteceu

O estilista comentou com o apresentador que Galisteu comentou ser raro alguém pedir para sair como ele e ficar. Walério, ao longo do dia, pediu para ser eliminado.

Dudu sugeriu que o público não perdoou Renata por não ter vetado Ray da Prova do Fazendeiro. "Mas você entendeu o porquê, né? O público não aceitou ela não ter vetado a Ray e fez ela virar Fazendeira. Preferiram tirar ela do que quem pediu pra sair."

Preferiram votar nela. A Galisteu disse que foi raro.
Dudu Camargo

Indicada para a roça pelo resta um, Renata poderia vetar Ray, Duda ou Walério da Prova do Fazendeiro. Mesmo com pedidos de outros peões para vetar Ray, ela tirou a chance de Duda fazer a prova.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Renata?

236 votos
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
236 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.