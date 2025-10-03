SplashUOL
Dudu Camargo fala com maridos de peoas: 'Estão passando a mão em marmanjo'

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazenda 2025: Dudu Camargo "manda recado" para maridos Imagem: Reprodução/RecordPlus

Enquanto se arrumava para a terceira festa de A Fazenda 2025 (Record), Dudu Camargo mandou um recado para os maridos das peoas da temporada.

O que aconteceu

O apresentador gravou um vídeo para as redes do programa, com a ajuda de Mesquita. "O que tem de mulher casada aqui passando a mão nos marmanjos, abraçando, passando a mão..."

Maridos de plantão que tem mulheres na Fazenda: fiquem de olho nas suas companheiras, porque nessa festa pode acontecer isso também!
Dudu Camargo

Os peões próximos a Dudu riram do apresentador.

A terceira festa de A Fazenda 2025 terá como tema batalha naval e acontece hoje.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Renata?

2.853 votos
