'Dona de Mim' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Barbara (Giovana Cordeiro) em 'Dona de Mim'
Barbara (Giovana Cordeiro) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (3) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Jaques exige que todas as pessoas contratadas por Samuel sejam demitidas, e Davi alerta o pai. Ricardo questiona Jaques sobre a recontratação de Danilo. Samuel diz a Leo que o juiz reverterá a interdição de Rosa. Kami confessa para Leo o plano contra Ronaldo. Fabiana conta a Kami que Ryan pediu demissão do salão. Vespa afirma a Ryan que sua dívida com o movimento não está paga. Bárbara provoca Kami a escolher entre Ryan e Marlon. Bárbara fala com Heidegger sobre Lucas. Marlon flagra Ryan com Kami e Dedé.

