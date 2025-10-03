Como Jonathan Roumie treinou para viver crucificação de Jesus em The Chosen

O resultado foi uma perda de peso de cerca de 9 a 11 quilos, que deixou o ator com a silhueta necessária para encarar a cena mais icônica e desafiadora de sua carreira.

Seu corpo é seu templo. Foi isso que aprendi ao longo do último ano da minha vida ao me comprometer com o treinamento necessário para entrar na forma necessária para interpretar Jesus. Jonathan Roumie, à 'Men's Health'

Conciliar gravações em diferentes locais com uma disciplina quase monástica não foi fácil. A ausência de equipamentos obrigou o ator a se virar com treinos simples, mas consistentes. Nas redes sociais, ele contou que essa foi a preparação mais difícil de sua trajetória, tanto pela carga física quanto pelo significado espiritual de viver a crucificação diante das câmeras.

O treinamento para a 6ª temporada de The Chosen foi um dos principais motivos pelos quais esta temporada foi a mais desafiadora em vários níveis. O trabalho necessário para apresentar uma versão da fisicalidade de Jesus que fosse inquestionável em um nível subconsciente, especialmente em relação à sua aparência na crucificação, foi um dos objetivos mais intensos que já estabeleci na minha vida. Jonathan Roumie

Para o ator, manter o foco em meio às viagens só foi possível graças a uma orientação profissional dedicada, que ele descreve como decisiva para alcançar os resultados.