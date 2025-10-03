Cineasta brasileira detida nos EUA tem tratamento médico negado, diz marido

Anteriormente, ele já havia dito que ela passara 12 horas sem comida e sem água. Ela também teria viajado por três dias algemada.

Após quase duas semanas, Tucker deve conseguir visitar a mulher hoje. Apesar de Bárbara estar novamente na Califórnia, não há garantia que ela não será transferida novamente.

Na quarta-feira, o ICE informou a Splash que a cineasta ficará presa até ser deportada para o Brasil. "Bárbara é uma imigrante ilegal do Brasil que não tem documentos de imigração válidos para permanecer nos EUA", diz nota enviada.

Segundo o órgão, ela ultrapassou o prazo do visto emitido em 2018, e a ordem de deportação teria sido expedida em novembro de 2019. "Imigrantes ilegais agora enfrentam uma possibilidade muito real e iminente de serem encontrados, presos e removidos pelo ICE, sob um compromisso renovado com a lei e a ordem liderado pelo Presidente Trump e pela Secretária [Kristi] Noem".

Familiares de Bárbara seguem buscando dar visibilidade ao caso. O marido dela está em contato direto com Judy Chu, membro da Câmara dos Representantes dos EUA.

Prisão

Bárbara se casou com o americano Tucker May em abril, e agendou uma audiência em Los Angeles para conseguir o green card. O documento permite a residência permanente no país, de forma legal.