Recorde no Guinness e Sidney Magal: Famosos que já dublaram filmes e séries

Viih Tube fez seu primeiro trabalho como dubladora da Gracie em "Zoopocalipse". Ao lado da ex-BBB, o humorista Ed Gama é outra estrela na animação e dublou Xavier. Mas não é de hoje que os famosos dão voz a personagens, e Splash te mostra quais celebs interpretam quem.

Sidney Magal

Sidney Magal Imagem: Reprodução

O cantor adicionou seu toque latino a Amoroso em "Happy Feet", filme que conta também com Daniel Oliveira, que atuou como o pinguim protagonista. Magal já viveu El Macho em "Meu Malvado Favorito" e, em "Divertida Mente", fez uma participação como um galã na imaginação da mãe da Riley.