Carolina Dieckmann posa de biquíni em alto mar: 'Motivo para ser mais'

Colaboração para Splash, em Londrina
Carolina Dieckmann ganhou elogios ao posar de biquíni nas redes sociais
Carolina Dieckmann ganhou elogios ao posar de biquíni nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmann, 47, publicou registros de um passeio com amigos em alto mar.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz posa de biquíni e exibe o abdômen trincado. "Quando a gente está feliz, tudo é motivo para ser mais — e é o amor que traz", escreveu ela na legenda da publicação, no feed de seu Instagram.

Carolina recebeu elogios de seus seguidores pelo corpo malhado. "A barriga da Carol é quase um rosto, de tão linda!", derreteu-se uma internauta, nos comentários do post. "Você é iluminada. Deus te abençoe!", desejou outra. "A mulher mais bonita do Brasil — e ainda parece que tem 15 anos", enalteceu uma terceira.

Ela se encontra na reta final de gravações da novela "Vale Tudo" (Globo). Sua personagem no folhetim é Leila, ex-esposa do mocinho Ivan (Renato Góes) e atual companheira do vilão Marco Aurélio (Alexandre Nero).

