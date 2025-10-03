Muito vermelho e looks ousados: famosos vão a baile da Globo

Os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, sediaram uma festa ontem para celebrar o lançamento de duas séries do Globoplay, "Vermelho Sangue" e "Reencarne".

O que aconteceu

O evento foi chamado de Baile Globoplay - Temporada do Medo, e contou com o elenco de ambas as séries. Leia mais sobre as novas produções ao final do texto.

Os famosos presentes abusaram do vermelho e ousaram nos looks. Veja: