SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Muito vermelho e looks ousados: famosos vão a baile da Globo

De Splash, em São Paulo
Atualizada em
Julia Dalavia, Taís Araújo e Alanis Guillen no baile do Globoplay
Julia Dalavia, Taís Araújo e Alanis Guillen no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, sediaram uma festa ontem para celebrar o lançamento de duas séries do Globoplay, "Vermelho Sangue" e "Reencarne".

O que aconteceu

O evento foi chamado de Baile Globoplay - Temporada do Medo, e contou com o elenco de ambas as séries. Leia mais sobre as novas produções ao final do texto.

Os famosos presentes abusaram do vermelho e ousaram nos looks. Veja:

Taís Araújo no baile do Globoplay
Taís Araújo no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
Alanis Guillen no baile Globoplay
Alanis Guillen no baile Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
Letícia Vieira no baile Globoplay
Letícia Vieira no baile Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
Giovanna Cordeiro no baile do Globoplay
Giovanna Cordeiro no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
Julia Dalavia no baile do Globoplay
Julia Dalavia no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
Samantha Jones no baile do Globoplay
Samantha Jones no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
Continua após a publicidade
Thiago Oliveira no baile Globoplay
Thiago Oliveira no baile Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
Ebony no baile do Globoplay
Ebony no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
Humberto Morais no baile do Globoplay
Humberto Morais no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
Wanessa Wolf no baile do Globoplay
Wanessa Wolf no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
Evelyn Castro no baile do Globoplay
Evelyn Castro no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
Vilma Melo no baile do Globoplay
Vilma Melo no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
Continua após a publicidade
Pedro Caetano no baile do Globoplay
Pedro Caetano no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
Rosane Svartman e Claudia Sardinha no baile do Globoplay
Rosane Svartman e Claudia Sardinha no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
Heloísa Jorge no baile do Globoplay
Heloísa Jorge no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
Rodrigo de Odé no baile do Globoplay
Rodrigo de Odé no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
Bruce Gomlevsky
Bruce Gomlevsky Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

"Vermelho Sangue" e "Reencarne"

Em uma trama que envolve suspense, fantasia e romance, "Vermelho Sangue" conta a história da lobimoça Luna (Letícia Vieira), cujos caminhos se cruzam com os da humana Flora (Alanis Guillen), sob olhares atentos dos vampiros Michel (Pedro Alves) e Celina (Laura Dutra). A série estreou ontem.

Continua após a publicidade

Já "Reencarne" apresenta Túlio (Welket Bungué), homem que passa 18 anos preso injustamente pelo assassinato do seu parceiro na polícia, Caio (Pedro Caetano). Finalmente em liberdade, conhece uma pessoa que diz ser a reencarnação do amigo e que eles têm a missão de encontrar o verdadeiro assassino. A série estreia em 23 de outubro.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.