Sabia disso? Pascoal em 'Vale Tudo', ator marcou época com papel no 'Sítio'

Em 2000 entrou para o elenco do programa "Gente Inocente". Na atração comandada por Márcio Garcia, Leandro fez parte do quadro de entrevistas "Tá no Papo".

Leandro Léo em trabalhos na infância Imagem: Reprodução

Na teledramaturgia, fez estreia no "Sítio do Picapau Amarelo", em 2002. Ele interpretou o ajudante da Cuca, chamado Pesadelo, um de seus papéis de maior destaque e que permaneceu na história da série até 2005.

Outro trabalho infantil marcante foi o filme "Castelo Rá-Tim-Bum", de 1999. Recentemente, Leandro Léo relembrou o começo da carreira em publicação do Instagram.

Depois dos infantis, engatou seis trabalhos na Record, entre novelas e minisséries. A primeira foi "Vidas Opostas", seguida por "Poder Paralo", "Sansão e Dalila", "Rei Davi", "Balacobaco" e "Vitória".