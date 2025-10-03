SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

Metanol: A Fazenda 17 suspende bebidas destiladas de festa após casos

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazenda 2025: Adriane Galisteu
A Fazenda 2025: Adriane Galisteu Imagem: Reprodução/RecordPlus

Após os casos recentes de infecção por metanol, A Fazenda 2025 (Record) suspendeu as bebidas destiladas da terceira festa do programa, que acontece hoje.

O que aconteceu

Diretor do programa, Rodrigo Carelli confirmou a informação em seu perfil no X. "Hoje tem festa em A Fazenda Vamos ter show dos "Caras do Arrocha" (Israel Novaes e Thiago Brava). E é claro que não teremos bebidas destiladas, devido aos últimos acontecimentos."

Carelli contou o tipo de bebida que será disponibilizada aos peões. "Apenas fermentadas (vinho e cerveja), além das não-alcoólicas."

A terceira festa de A Fazenda 2025 acontece hoje e terá um flash exibido durante o programa ao vivo.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Renata?

2.844 votos
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
2.844 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.