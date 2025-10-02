SplashUOL
'Vale Tudo' hoje (2): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo'
Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (2) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Heleninha conta a sua versão sobre o acidente e de como Odete a culpou pela morte de Leonardo. Todos da família relatam suas versões sobre o que aconteceu no dia em que Leonardo teria morrido. Afonso comunica a Odete que não é mais seu filho.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

