Heleninha vai morrer em 'Vale Tudo'? Final será diferente da 1ª versão

No capítulo de sábado (4), Celina encontra a carta de Heleninha na galeria. Após lê-la, deduz que a sobrinha pode atentar contra sua vida. Haverá muita expectativa do que pode acontecer com a artista plástica.

O que se sabe, por ora, é que Heleninha não deve morrer no remake, mas sim se tornar uma investigada da polícia. Ela estará no centro das investigações sobre o assassinato de Odete (Debora Bloch). Assim como Celina, Marco Aurélio (Alexandre Nero), César (Cauã Reymond) e Fátima (Bella Campos), ela será uma das suspeitas de matar a ricaça.

Heleninha (Paolla Oliveira) e Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Apesar da acusação e de uma possível prisão decretada, Heleninha deve chegar ao final da trama em redenção. Além da reabilitação do alcoolismo, deverá retornar à mansão dos Roitman e tentar reconstruir a vida ao lado do filho, Tiago (Pedro Waddington) e de Renato.

O final de Heleninha na 1ª versão

Heleninha luta contra o alcoolismo até o final da novela na primeira versão. E tudo muda quando uma verdade sobre o passado vem à tona. Ela descobre que não foi a responsável pela morte do irmão, Leonardo, nem pelo incêndio que quase matou o filho, Tiago.