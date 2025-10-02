Por que 'Vale Tudo' está sendo comparada a 'Black Mirror'?

No entanto, uma representante da startup de tecnologia Rivermind aparece com uma solução. A empresa desenvolveu uma forma de remover o tumor e substituir o tecido removido por tecido sintético, alimentado pelos servidores.

O casal Amanda (Rashida Jones) e Mike (Chris O'Dowd) Imagem: Netflix

A cirurgia é gratuita, mas o back up do tecido cerebral tem o custo de uma assinatura mensal. Mike aceita o acordo para que a esposa viva uma vida normal novamente.

A solução vira problema quando a assinatura muda e inclui anúncios. Assim, Amanda passa a reproduzir anúncios aleatórios enquanto não assina outro plano que não seja o básico.

O que isso tem a ver com 'Vale Tudo'

Nas últimas semanas, a inserção de publicidades em momentos delicados tem chamado atenção. Em uma cena exibida ontem, Afonso (Humberto Carrão) está desabafando sobre o reaparecimento do irmão dado como morto há 13 anos, quando, numa mudança de tom brusca, comenta como o cheiro de um produto para roupas é bom.