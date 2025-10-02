'The Chosen' bate recorde mundial e entra para o Guinness Book

A quinta temporada de "The Chosen" foi reconhecida pelo Guinness Book como a temporada mais traduzida de uma série de streaming da história.

O que aconteceu

A quinta temporada está disponível em 50 idiomas legendados e 36 dublados dentro do aplicativo "The Chosen" — parte dessa tradução também pode ser encontrada no Prime Video e Netflix. Entre as opções já lançadas estão idiomas como albanês, africâner, armênio, hebraico, hindi, sueco e tailandês.