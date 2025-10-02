Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 3/10 a 11/10

Sábado, 4 de outubro

Marlon pede que Kami seja sincera com ele sobre seus sentimentos. Kami se sensibiliza com as intenções de Ryan. Peter confessa seu interesse por Nina. Bárbara e Ryan ficam juntos. Marlon surpreende Peter e Nina no galpão, e convoca Manuel e Danilo. Jaques assume os prejuízos financeiros causados por Peter e Nina nos estabelecimentos da região. Leo se revolta contra a decisão de Jaques de desmontar o quarto de Sofia na mansão. Vivian consegue reverter a curatela de Rosa para Samuel, e Jaques se enfurece. Bárbara comenta com Marlon sobre Ryan e Kami. Walkíria intima Tânia a depor sobre o assassinato de Abel. Samuel retoma a presidência da Boaz. Davi e Ricardo se assustam com a fúria de Jaques.

Segunda, 6 de outubro

Terça, 7 de outubro

Samuel lamenta a situação de sua família, e Leo o apoia. Tânia comenta com Ricardo que foi chamada para depor sobre a morte de Abel. Kami flagra Marlon próximo a Bárbara. Marlon repreende o comportamento de Dara com Lucas. Jaques desabafa com Filipa, e Isabela acredita que a filha cederá às investidas do cunhado. Filipa diz a Nina que está confusa com seus sentimentos por Jaques. Kami confessa a Pam que não sabe se quer continuar com Marlon. Pam convence Samuel a manter o emprego de Danilo. Samuel questiona Danilo sobre o envolvimento de Jaques na morte de Abel. Anthony sonda Tânia sobre as linhas de investigação de Walkíria. Isabel aconselha Jaques sobre como conquistar Filipa. Jaques e Filipa se beijam.