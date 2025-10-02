Hungria é internado com suspeita de ingerir bebida adulterada em Brasília

O rapper Gustavo da Hungria Neves, o Hungria, foi internado hoje, no Hospital DF Star, em Brasília.

O que aconteceu

O cantor encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo. Equipe do artista

Músico apresenta quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, informou a unidade de saúde. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo, em Brasília.