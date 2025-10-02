Quem é Augusto Kesrouani Nascimento, filho de Milton Nascimento

O afeto foi oficializado. Em 2017, Milton concluiu o processo de adoção. "Foi criado entre sonhos e faltas", disse Augusto em entrevista ao UOL, em 2022.

A relação pai e filho ganhou destaque público. No documentário "Milton Bituca Nascimento", que acompanha a turnê de despedida do músico, ambos aparecem em diálogos emocionados. Augusto se descreve como "a pessoa mais amada do mundo", enquanto Milton reconhece que se tornou mais feliz depois da chegada do filho.

O empresário também acompanha de perto a vida pós-palcos de Milton. Desde 2022, o artista se define como um "aposentado convicto". Para aproveitar esse momento, pai e filho viajaram juntos para a Dinamarca e Noruega, países que o cantor sempre quis visitar.

Augusto e Milton Nascimento nos bastidores da turnê "A Última Sessão de Música" Imagem: Gsé Silva/UOL

O papel de Augusto no diagnóstico da doença de Milton

Augusto também foi decisivo na descoberta da demência por corpos de Lewy que atinge o cantor de 82 anos. Ele percebeu os primeiros sinais no início do ano: esquecimentos, olhar perdido e repetição de frases. Preocupado, levou o pai ao médico que o acompanha há mais de uma década.