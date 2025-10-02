Príncipe Andrew é visto como tóxico pela família e deve ser mais isolado

Há tensões. Eles querem mostrar que estão unidos e que são uma família grande e feliz, mas, na prática, [as reuniões familiares] são encontros polidos, formais, e não existe exatamente um desejo genuíno de tê-lo por perto. E suspeito que haverá mais distanciamento em relação a ele. Ele parece ser tóxico [para a reputação da família real]. Acho que vão desencorajá-lo de participar de eventos familiares, assim como já foi desencorajado de ir ao Natal em Sandringham. Andrew Lownie

Andrew seria detestado por Harry, que teria trocado socos com o tio em uma discussão em 2013. A briga teria acontecido por "algo que Andrew disse pelas costas do sobrinho", e Harry teria deixado Andrew com o "nariz sangrando" após a confusão. Harry já negou que isso seja verdade e ameaçou processar Lownie, que defende a veracidade da história e diz confiar em sua fonte.

Harry também teria se irritado com comentários cruéis de Andrew sobre Meghan. Andrew teria acusado Meghan de ser uma "oportunista", dito que a atriz era muito velha para Harry e chamado o sobrinho de "maluco" por não ter procurado se informar sobre o passado dela. Ele teria dito ainda que o casamento dos dois "não duraria mais de um mês". A fonte diz que o príncipe costumaria se referir ao tio com termos como "idiota" e "c*zão", o que Harry também nega.

[Harry] é muito protetor com a esposa e não gosta de nada que seja crítico em relação a ela. Ele é muito litigioso e, pelo que me parece, viu uma oportunidade talvez de ganhar algum dinheiro [com um processo]. [...] É uma forma de intimidar as pessoas, ameaçando-as legalmente, e ele está muito empenhado, claramente, em conseguir uma retratação. [...] Vamos ver se ele quer realmente levar essa ação adiante, mas nós certamente não vamos recuar. Vai ser interessante ver se é só uma ameaça vazia ou se ele pretende mesmo ir até o fim. Andrew Lownie

William, herdeiro do trono, também não teria uma boa relação com o tio e discorda da abordagem do pai em relação a Andrew. Segundo Lownie, Andrew já foi grosseiro com Kate, e William tem trabalhado duro para despejar o tio da residência real Royal Lodge. "Ele mal pode esperar para expulsar os dois. Se Charles não o fizer, garanto que a primeira coisa que William fará ao se tornar rei é despejá-los", diz uma fonte ao autor.

Há uma preocupação de William com o dano que Andrew e Sarah podem causar à reputação da família real. Segundo a Vanity Fair, William é muito mais duro que o pai e já deixou claro ao rei que não aprova a forma como ele lida com o "problema York", como a situação é chamada no Palácio, em referência ao título de "duque de York". A imprensa estrangeira publicou recentemente que William ficou muito desconfortável com a aparição pública de Andrew ao lado da família no velório da duquesa de Kent.