Por que você deve ignorar a crítica e assistir ao sanguinário 'GOAT'

"GOAT", filme de terror que chega hoje aos cinemas, vem sendo bastante criticado, com 32% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes — agregador online de críticas. No entanto, Splash te dá motivos para deixar os comentários negativos de lado e dar uma chance o longa.

O título é um thriller de horror que segue Cameron Cade, um promissor quarterback cuja carreira é ameaçada após um ataque. Sua única esperança surge quando o lendário ídolo Isaiah White se oferece para treiná-lo em seu complexo isolado. Porém, o que começa como uma oportunidade de redenção se transforma em um pesadelo, pois o carisma de Isaiah revela um lado sombrio, levando Cam a uma espiral de confusão que o força a questionar o custo real de se tornar o melhor.

Jordan Peele

Responsável por grandes títulos do terror contemporâneo, Jordan Peele assina a produção de "GOAT" por meio de sua produtora Monkeypaw. O cineasta é diretor do vencedor do Oscar "Corra!", "Não, Não Olhe!" e "Nós"; como produtor, ele esteve em "A Lenda de Candyman", de 2021. Então, se alguém como ele está por trás de "GOAT", vale dar uma chance.