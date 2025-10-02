'Peaky Blinders' vai ganhar duas novas séries na Netflix

A Netflix e a BBC anunciaram hoje duas novas séries no universo de "Peaky Blinders".

O que aconteceu

Cada produção terá seis episódios de 60 minutos. A história das novas séries vai se passar depois dos acontecimentos do aguardado filme de "Peaky Blinders", atualmente em fase de pós-produção.

O criador da série comemorou a notícia. "Mais uma vez a trama terá como raiz Birmingham e contará a história de uma cidade que renasce das cinzas após o bombardeio de Birmingham. A nova geração dos Shelbys está no comando, e será uma jornada incrível", diz Steven Knight.