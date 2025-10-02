Parou de atuar? O que aconteceu com a atriz que faz Naná em 'Terra Nostra'

Adriana Lessa com Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda nos bastidores de 'Terra Nostra' Imagem: Reprodução/Facebook

Nascida em Guarulhos, Adriana Lessa se destacou em outras áreas antes de se tornar atriz. Na adolescência, foi jogadora de vôlei e praticou atletismo. Também trabalhou como cantora e bailarina.

Começou estudar teatro ainda nos anos 1980 e estreou na TV em "Araponga" (1990), na Globo. Depois, entre 1993 e 1996, se destacou na carreira de apresentadora, liderando programas na MTV e na Band. Voltou às novelas em "Anjo Mau", de 1997, fazendo uma participação. Na rede social, Adriana relembrou o começo da carreira de atriz.

Revisitando o tempo: Comecei meus trabalhos artísticos, em 1985, sob direção de Antunes Filho, atuando nos espetáculos "Macunaíma", de Mário de Andrade e "A Hora e Vez de Augusto Matraga", de Guimarães Rosa, no SESC Anchieta, em SP e em festivais teatrais na França, Espanha, Canadá, Áustria, Alemanha e Grécia Adriana Lessa, no Instagram, em 2025

Adriana Lessa teve papéis marcantes na teledramaturgia. Interpretou Feliciana em "Chiquinha Gonzaga" (1999), Neide em "Aquarela do Brasil" (2000), Deusa em "O Clone" (2001) e Rita de Cássia em "Senhora do Destino" (2004). Entre 2006 e 2010, foi apresentadora do TV Fama, na RedeTV!.