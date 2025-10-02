Parou de atuar? O que aconteceu com a atriz que faz Naná em 'Terra Nostra'

Adriana Lessa, 54, marcou época na TV ao interpretar Naná em "Terra Nostra" (1999-2000), novela de Benedito Ruy Barbosa reexibida hoje na faixa Edição Especial. A seguir, Splash revisita a carreira da atriz e mostra como ela está 26 anos depois da trama.
O que aconteceu
Em "Terra Nostra", Naná é escrava e engravida do fazendeiro Gumercindo (Antonio Fagundes). Da relação nasce José Alceu (Guilherme Bernard), o filho homem tão sonhado pelo ricaço. Depois, a personagem se envolve com o capataz Antenor (Jackson Antunes).
Nascida em Guarulhos, Adriana Lessa se destacou em outras áreas antes de se tornar atriz. Na adolescência, foi jogadora de vôlei e praticou atletismo. Também trabalhou como cantora e bailarina.
Começou estudar teatro ainda nos anos 1980 e estreou na TV em "Araponga" (1990), na Globo. Depois, entre 1993 e 1996, se destacou na carreira de apresentadora, liderando programas na MTV e na Band. Voltou às novelas em "Anjo Mau", de 1997, fazendo uma participação. Na rede social, Adriana relembrou o começo da carreira de atriz.
Revisitando o tempo: Comecei meus trabalhos artísticos, em 1985, sob direção de Antunes Filho, atuando nos espetáculos "Macunaíma", de Mário de Andrade e "A Hora e Vez de Augusto Matraga", de Guimarães Rosa, no SESC Anchieta, em SP e em festivais teatrais na França, Espanha, Canadá, Áustria, Alemanha e Grécia Adriana Lessa, no Instagram, em 2025
Adriana Lessa teve papéis marcantes na teledramaturgia. Interpretou Feliciana em "Chiquinha Gonzaga" (1999), Neide em "Aquarela do Brasil" (2000), Deusa em "O Clone" (2001) e Rita de Cássia em "Senhora do Destino" (2004). Entre 2006 e 2010, foi apresentadora do TV Fama, na RedeTV!.
Sua trajetória recente inclui trabalhos no SBT, Record e séries do Globoplay. Entre os projetos dos últimos anos estão "Escrava Mãe" (2016), "O Sétimo Guardião" (2018), "A Garota da Moto" (2019), "Bugados" (2019) e "Rota 66: A Polícia que Mata" (2022).
Afastada da TV há três anos, Adriana se dedica ao teatro e ao cinema. Nos palcos, tem estrelado musicais e produções autorais, sendo que, atualmente, é uma das protagonistas da "A Partilha", peça de Miguel Falabella. Nas telonas, em 2024 esteve no filme "Inexplicável", disponível no Netflix.
Acumula mais de 200 mil seguidores no Instagram. Por lá, ela compartilha registros de seus trabalhos e participações em programas e podcasts.
A reprise de "Terra Nostra", novela de 1999, escrita por Benedito Ruy Barbosa, vai ao ar no horário das 14h45, de segunda a sábado, na Globo.
Deixe seu comentário
