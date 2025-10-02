Channing Tatum revela o maior erro de sua carreira: 'Nunca me perdoarei'

Eu estava em um filme que estava me matando e o roteiro não estava totalmente definido. Achei que não conseguiria. Channing Tatum, em entrevista à Vanity Fair durante o Festival de Cinema de Toronto

Anos depois, a recusa continua a assombrar o ator, que carrega consigo um arrependimento que define como irreparável. "Foi o pior erro da minha carreira. Guillermo é um dos meus ídolos e acredito que sua versão de 'A Bela e a Fera' teria sido uma das obras mais incríveis da história do cinema. Nunca me perdoarei".

O longa de del Toro nunca saiu do papel. "Ele tinha mil projetos em mente e acabou seguindo outros caminhos. É um grande criador", reconheceu Tatum, em conversa que incluiu até a atriz Kirsten Dunst, 43, sua colega em "O Bom Bandido", que perguntou se a adaptação realmente não havia acontecido.

O ator mantém a esperança de, um dia, poder colaborar com o cineasta mexicano. Del Toro, por sua vez, conseguiu concretizar outra de suas grandes paixões literárias: "Frankenstein", já exibido nos festivais de Veneza e Toronto, com estreia nos cinemas e na Netflix em breve.