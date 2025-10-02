Milton teve piora cognitiva brusca; relação com filho ajudou em diagnóstico

Milton Nascimento, 82, recebeu o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL) —degeneração de células nervosas no cérebro. A informação foi divulgada pela revista Piauí e confirmada por Splash.

Augusto Nascimento, filho do artista, teve um papel fundamental no processo de descoberta da doença. Ele percebeu os primeiros sinais no início do ano, quando o pai passou a apresentar episódios de esquecimento, pouco apetite e olhar fixo em um ponto. O músico também se tornou repetitivo.

Preocupado, o empresário procurou o médico que acompanha Milton há uma década, o clínico geral Weverton Siqueira. Após uma série de testes cognitivos realizados em abril, o médico expressou susto com o declínio cognitivo do músico e solicitou mais exames. O diagnóstico anterior de Milton era de Parkinson, pois a DCL apresenta sintomas motores semelhantes à doença.