Isabella Arantes aposta em biquíni de oncinha e recebe comentário de Medina

Isabella Arantes, 28, aproveitou o clima ensolarado para curtir momentos de descanso à beira-mar.

O que aconteceu

A assistente de palco do Domingo Legal compartilhou registros em seu Instagram. Nos cliques, a influenciadora aparece caminhando pela areia com um biquíni de oncinha. Isabela preferiu colocar uma legenda simples, apenas com emojis de sol e mar.

A foto rendeu comentários, inclusive de Gabriel Medina, namorado de Isabela. O surfista deixou um emoji de coração na publicação. Os seguidores também não economizaram nos elogios. "Oi, Deus, é esse corpo que eu quero atrair pra outubro. Amém!", escreveu uma fã. "Perfeita", acrescentou outra.