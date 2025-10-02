'Ele acordou com gosto de gasolina na boca', diz irmã de Hungria

A origem da bebida que fez Hungria passar mal, de acordo com Manoela, está sob investigação da polícia. "Ele foi para a casa de um amigo em Vicente Pires. Antes, passou em uma distribuidora que tem imagens dele comprando vodca. Não sabemos se foi dessa distribuidora em específico, porque quando ele chegou eles compartilharam dessa mesma garrafa de vodca com outros amigos, que não passaram mal".

Essa só quem bebeu foi o Gustavo (Hungria). Sobrou um restinho da primeira, que todo mundo bebeu, e a outra ficou praticamente cheia, a que só o meu irmão bebeu. As bebidas que sobraram foram encaminhadas para análise

Segundo o último boletim médico, o rapper consciente, orientado, estável, com respiração espontânea e sem alterações visuais. As informações foram confirmadas em boletim médico divulgado pela equipe do artista.

O Hospital DF Star informa que o cantor Gustavo da Hungria Neves (Hungria) permanece internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Brasília. O artista deu entrada na unidade após suspeita de intoxicação por bebida adulterada. No momento, encontra-se consciente, orientado, estável, com respiração espontânea e sem alterações visuais. Ele iniciou tratamento específico, incluindo hemodiálise, como medida preventiva para a eliminação de substâncias tóxicas. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.

diz a nota oficial divulgada pela equipe do artista

Entenda o caso

Hungria passou a noite de ontem em uma festa com amigos, mas, na manhã de hoje, acordou se sentiu mal e foi internado com suspeita de ingestão de metanol. Ele apresentou quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, informou a unidade de saúde.