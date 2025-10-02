Internado em UTI, Hungria está consciente e não apresenta problema de visão

O rapper Hungria está consciente, orientado, estável, com respiração espontânea e sem alterações visuais. As informações foram confirmadas em boletim médico divulgado pela equipe do artista.

O Hospital DF Star informa que o cantor Gustavo da Hungria Neves (Hungria) permanece internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Brasília. O artista deu entrada na unidade após suspeita de intoxicação por bebida adulterada. No momento, encontra-se consciente, orientado, estável, com respiração espontânea e sem alterações visuais. Ele iniciou tratamento específico, incluindo hemodiálise, como medida preventiva para a eliminação de substâncias tóxicas. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.

diz a nota oficial divulgada pela equipe do artista

Anteriormente, assessoria do músico informou que foram iniciadas sessões de hemodiálise, além de um tratamento com etanol. As medidas teriam sido tomadas por precaução.