Influenciadoras se pronunciam por publicidade atrelada a tráfico humano

O mesmo intercâmbio foi alvo de denúncias de tráfico humano na África do Sul. Em agosto, segundo a BBC, o governo federal sul-africano fez uma alerta às mulheres jovens do país sobre golpes de recrutamento que promovem oportunidades de emprego no exterior.

Andy Mashaile, especialista em segurança e ex-embaixador da Interpol, disse que a "oportunidade" era, na verdade, tráfico humano. Em entrevista a SBAC News, canal sul-africano, ele disse que as jovens eram obrigadas a assinar um acordo confidencial, não recebiam salário e ainda precisavam pagar pela hospedagem e alimentação.

De acordo com a Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, os recrutados acabam "trabalhando" com a construção de drones usados na guerra entre Rússia e Ucrânia. A Associated Press entrevistou mulheres que confirmaram que o trabalho é o de montagem de drones. Tudo isso sob vigilância constante, turnos de mais de 12 horas, e com pagamento menor do que o prometido.

Ainda segundo a Associated Press, 182 mulheres africanas foram recrutadas só no primeiro semestre. A iniciativa está se expandindo para países da Ásia e da América do Sul, como o Brasil.

Splash tentou contato via e-mail com o Alabuga Program e com os Ministérios do Trabalho e das Mulheres em busca de posicionamento e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.