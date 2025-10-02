Hungria 'passou mal de uma hora para a outra', diz amigo

Dalmi Junior, amigo de Hungria, afirmou que o rapper "passou mal de uma hora pra outra" na madrugada de hoje. Dalmi publicou um vídeo de Hungria cantando com amigos por volta de 3h, antes de sua internação.

O que aconteceu

Hungria bebeu vodca e foi levado ao hospital após se queixar de "fortes náuseas", segundo o amigo. Dalmi não teria bebido por ser o "motorista da rodada". As informações são do Metrópoles.