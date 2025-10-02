'Por precaução', Hungria faz hemodiálise e passa por tratamento com etanol

O rapper Hungria passará por sessões de hemodiálise e também foi submetido a um tratamento com etanol. As informações foram confirmadas a Splash pela assessoria de imprensa do artista.

O cantor Hungria permanece em acompanhamento médico no Hospital DF Star, em Brasília. Por precaução, ele será submetido a sessões de hemodiálise e já está recebendo tratamento adequado com etanol, conforme indicação médica.

informou a equipe de Hungria em atualização de comunicado oficial

A reportagem questionou a assessoria de imprensa do Hospital DF Star sobre o tratamento. A reportagem será atualizada caso comentem sobre os procedimentos.