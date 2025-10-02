'Desafio físico': como ator se preparou para viver Leonardo em 'Vale Tudo'

Apesar de viver um personagem não-verbal, Guilherme transmite emoção pelo olhar e pela linguagem corporal. Em cenas cheias de tensão que foram ao ar na segunda-feira, Leonardo foi descoberto por Heleninha, sua irmã gêmea, marcando o retorno dele à casa da família.

Quando li o roteiro, entendi que seria minimamente emblemático. Foi um momento de entrega carregado de emoção Guilherme Magon, ao jornal O Globo

Afonso (Humberto Carrão) e Celina (Malu Galli) estarrecidos ao ver Heleninha (Paolla Oliveira) entrar com Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/TVGlobo

Guilherme acumula quase 20 anos de carreira no teatro e faz agora sua estreia em novelas. O ator conta que conquistou o papel em "Vale Tudo" por meio de um self-tape para o banco de atores da Globo e teve apenas quatro dias de preparação.

Ele explica como se preparou para transmitir tanta veracidade à atuação. Com orientação da fisioterapeuta Cristina Kurthy, estudou movimentos específicos para representar as sequelas do personagem.