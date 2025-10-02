Um animado, outro sem graça: os finais de Freitas e Eugênio em 'Vale Tudo'

Nos capítulos recentes de "Vale Tudo", Freitas (Luis Lobianco) e Eugênio (Luis Salem) vêm estreitando a relação. Mas será que eles vão terminar juntos?

O que vai acontecer

Os dois começaram a trocar mensagens e a aproximação levantou a dúvida sobre um romance. Freitas chegou a cogitar abrir, em parceria com Eugênio, uma pousada com o dinheiro que desviou do chefe.

Desfecho ainda é mantido em segredo pela produção, mas o roteiro indica uma virada importante para Freitas. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.