Cobra comendo cobra: a bomba que cai no colo de César e Fátima em Vale Tudo

A jovem será sequestrada e levada para uma fábrica abandonada. A ordem da bilionária é clara: quer deixar Maria de Fátima para morrer.

Mas Fátima consegue escapar e volta para enfrentar a rival. A surpresa de Odete será enorme ao descobrir que a moça sobreviveu.

A partir daí, os inimigos da empresária se unem. Marco Aurélio, Fátima e até mesmo César começam a articular planos contra ela.

O clímax vem quando Odete aparece morta em seu quarto de hotel. Fátima e César não hesitam em apontar o dedo um para o outro, cada um acusando o rival de ser o responsável pelo assassinato.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.