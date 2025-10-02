Fani Pacheco revela ficada com mulher em banheiro e vingança de noivo

Fani Pacheco, 43, fez uma revelação divertida e inusitada durante sua participação no "Que História É Essa, Porchat?", exibido pelo GNT, na terça-feira (30).

O que aconteceu

A ex-BBB contou que ficou com uma mulher em uma boate no Rio de Janeiro durante seu aniversário celebrado com o ginasta Diego Hypolito, anos atrás. A ficada aconteceu dentro do banheiro, até que foram surpreendidas por uma batida na porta.

O noivo da mulher surpreendeu a dupla e ainda tentou entrar na situação. "Naquela época queria curtir a vida intensamente. Falei que não queria ele e fui embora', disse Fani.