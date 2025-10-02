Falso repórter da Globo seguirá preso após 2º deputado denunciar chantagem

A gravidade em concreto do delito demonstra a periculosidade do custodiado e a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

diz a ata da audiência de custódia

Ministério Público também se posicionou a favor da prisão preventiva. "Para a garantia da ordem pública em razão da gravidade em concreto do delito, devendo ser destacada a existência de uma segunda vítima, conforme registro audiovisual", detalhou o documento. Caso decisão não seja revista, ele permanecerá preso até ser julgado.

Defesa de Júlio César solicitou relaxamento da prisão. Conforme a argumentação, os fatos "não se deram da forma narrada em sede policial". Também foi solicitada a liberdade provisória, por se tratar de réu primário que não cometeu crime violento. Conforme a ata da audiência, a defesa também alegou que o acusado faz tratamento em decorrência de uma leucemia.

Júlio César diz ter sido agredido após prisão. Ele afirmou ter levado dois tapas no rosto do deputado Rodrigo Amorim (União Brasil) quando já estava em uma viatura. Splash entrou em contato com a defesa de Rodrigo, que ainda não se manifestou sobre a acusação.

Splash tenta contado com a defesa de Júlio Cesar de Oliveira Silva Rodrigues. O espaço segue aberto para manifestação.

Em contato com reportagem, a Globo esclareceu que o homem era, até então, colaborador do setor de maquinaria e estava afastado por licença médica desde 2023. Diante da gravidade dos fatos, o canal optou por desligar o funcionário.